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Il 23 maggio 2026, la Notte Europea dei Musei ha trasformato Cosenza e Rende in un territorio attraversato dalla curiosità.

Di giorno un museo insegna. Di notte osserva. La Notte Europea dei Musei continua ad avere qualcosa di stranamente magnetico. Prende luoghi che raccontano il passato e li costringe a smettere di abitare il loro tempo immobile. Il sole che si è alzato sul giorno del 23 maggio ha preso quegli spazi fatti di teche e corridoi e li ha tirati fuori dalla loro normalità fatta di visite scolastiche e di cartellini esplicativi per portarli in un presente che vibra.

Un presente in cui sono ancora tantissime le persone che approfittano dell’ingresso gratuito per invadere pezzi di territorio che spesso restano confinati sullo sfondo della routine. Non è successo solo tra i cubi dell’Università ma ha attraversato l’intero territorio tra Cosenza e Rende. In Via Cavour, al RiMuseum la musica, curata dai ragazzi del Conservatorio “S. Giacomantonio” ha incrinato la quiete abituale di quelle stanze. Si è mescolata con i giochi dei bambini sull’inquinamento da plastica e i vecchi computer al MIAI: reperti di una civiltà passata.

UNA NOTTE DOVE IL MUSEO INFRANGE LA QUOTIDIANITA’

Nel frattempo, al cubo 14B del campus, la notte si è dilatata fino a farsi geologica mostrando le sue fratture più nascoste. Al Museo di Paleontologia, si è camminato “Sulle tracce dei dinosauri” nella sala dei rettili. Non come una distaccata lezione di storia: quelle ossa giganti sembravano quasi pronte a respirare di nuovo. Poco più avanti, al museo di Mineralogia e Petrografia, la prospettiva cambia e si torna all’origine di tutto: il Big Bang. Il racconto parte da quell’esplosione cieca e primitiva per spiegare come il caos più totale sia stato costretto a raffreddarsi, a trovare un ordine e a farsi geometria perfetta: cristallo puro. Infine, al museo di Zoologia, è avvenuta l’unica cosa coerente della serata: studiare gli adattamenti degli animali alla vita notturna. Animale che osserva animale.

Non serve aver camminato davanti ad ogni singola teca per capire come questi luoghi cambiano quando vengono attraversati dalle persone. Quando la quotidianità di un luogo si rompe, la scienza smette di essere materia fredda e torna a essere quello che ha sempre avuto l’obiettivo di essere: un invito a guardare dentro l’oscurità delle cose. Un invito a non reprimere la curiosità. Ci è stato ricordato che tutto – un osso, una foglia, una scheggia, un vecchio schermo, la perfezione di un cristallo nato dal buio – fa parte della stessa identica trasformazione. Che non si ferma mai, nemmeno quando l’alba segna l’inizio del 24 maggio.