Malagò “Jacobs? Non ho dubbi che Tortu sia estraneo alla vicenda”

ROMA (ITALPRESS) – “Caso Tortu e Jacobs? Ho parlato con Filippo e

ho messaggiato con Marcell. So che si sono parlati, mi ha fatto

piacere”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella conferenza post Giunta odierna. “Tortu è sereno, non ho dubbi che sia estraneo alla vicenda – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano -. Capisco lo stato d’animo di Jacobs, non può essere contento. Ci sono organismi inquirenti sportivi e non sportivi che stanno guardando le cose” le parole del numero uno del Coni. “Se Sinner crea un precedente? Sono sempre stato diplomatico anche se alcuni aspetti lasciano perplessi. Se uno ha un ruolo istituzionale ritengo che sia preferibile evitare di dibattere questi aspetti pubblicamente. Prima di Sinner ci sono state situazioni della Wada che hanno lasciato perplessi, ma se iniziamo a commentare le sentenze non si finisce più di dare spazio al dibattito – ha spiegato il numero uno dello sport italiano sul caso Sinner -. E aggiungo che non penso che siano state di aiuto alcune affermazioni di persone del mondo dello sport”.

