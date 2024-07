Malagò “L’Italia per Parigi ha uno squadrone”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia si presenta con uno squadrone, l’obiettivo è fare complessivamente meglio di Tokyo. Dobbiamo fare 40 medaglie più una, poi vediamo cosa succede. A Tokyo siamo stati la prima Nazione europea, e anche negli anni successivi, tra europei e mondiali, siamo rimasti tali”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso della presentazione della squadra olimpica della Fijlkam. “Ora è durissima, perchè andiamo in Francia contro i nostri cugini, ma non ci spaventiamo. E fare risultato anche nel mixed team sarebbe una cosa epocale. A Tokyo abbiamo vinto cinque medaglie con questa federazione, ma due sono arrivate dal karate, quindi dobbiamo recuperare questo gap. Conosco le vostre storie personali, i vari problemi. Frank, se non mi porti una medaglia non puoi capire cosa ti combino! – ha scherzato Malagò – Grazie alla Federazione e complimenti a tutti, andiamo a conquistare Parigi”.

