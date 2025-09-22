X
Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro

| 22 Settembre 2025 12:02 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
MILANO (ITALPRESS) – Pioggia in città e a nord di Milano dalle 2.00 di questa mattina e più intensa dalle 5.00. 30mm di acqua caduta nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione.Lo fa sapere sul suo profilo Facebook l’assessore milanese alla Protezione Civile, Marco Granelli.(ITALPRESS).

Foto: Facebook assessore Granelli

