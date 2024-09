Maltempo, Mattarella chiama Priolo: vicinanza e gratitudine a chi soccorre

Las Palmas (Spagna), 19 set. (askanews) – “Ho appena parlato con il presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna Irene Priolo per chiedere notizie ed esprimere vicinanza in questo momento di difficoltà, chiedendole di ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare chi si trova in condizioni difficili”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appena arrivato a Las Palmas de Gran Canarie per il simposio Cotec.