Maltempo, Musumeci: ambientalismo fanatico causa città allagate

Roma, 13 dic. (askanews) – “Il nucleare è una delle ipotesi sul tavolo, non c’è alcun pregiudizio, ma guarderei anche all’idroelettrico: abbiamo bisogno di realizzare altre dighe e di potenziare quelle che già esistono”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci a margine di un dibattito alla festa di Atreju.”Da presidente della Regione Sicilia – ha ricordato – abbiamo affidato l’incarico per realizzare e completare il progetto di due dighe proprio perchè in Italia un certo ambientalismo fanatico ed esasperato ha impedito di realizzare infrastrutture. E poi non deve sorprendere quando l’acqua che arriva dalla collina invade la città di Bologna. Dobbiamo chiederci se è stato fatto tutto quello che andava fatto per dotare il territorio delle infrastrutture di prevenzione necessarie per mitigare gli effetti degli eventi estremi”.