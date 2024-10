Roma, 30 ott. (askanews) – Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di

sciopero generale con manifestazioni territoriali per venerdì 29

novembre. Lo hanno reso noto i segretari generali Maurizio

Landini e Pierpaolo Bombardieri in una conferenza stampa. La protesta è per chiedere al Governo di cambiare la manovra considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese”.