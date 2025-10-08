Manovra, Conte: terapia d’urto su tasse, famiglie, sanità, industria

Roma, 8 ott. (askanews) – “Dobbiamo lanciare un appello forte e invocare misure straordinarie: non possiamo affrontare questa legge di bilancio come una legge qualsiasi. Qui occorre una terapia d’urto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta sui suoi canali social.

“E allora io lancio con il M5S quattro misure fondamentali – ha spiegato l’ex presidente del Consiglio – che sono straordinarie; Mi rivolgo dapprima alle forze di opposizione, ma noi invochiamo da subito un dialogo con le forze di maggioranza e con il Governo. Sono misure non di un colore politico ma servono al Paese per non andare sempre più in recessione. Fra un po’ i soldi del Pnrr finiscono e avremo, con spese e investimenti militari per gli impegni presi da Meloni che aumenteranno sempre più, e non possiamo consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un Paese con squilibri, iniquità economiche e sociali, devastazioni, ma con i padroni delle armi che si arricchiscono sempre più”.

Queste le proposte citate da Conte: “Innanzitutto occorre un maxi taglio delle tasse. Dobbiamo assolutamente aumentare la no tax area. Secondo punto: aumentare l’assegno unico per le famiglie. Terzo punto: sanità, sempre contrastando sprechi e inefficienze ma dobbiamo investire sulla sanità pubblica con risorse vere. Quarto punto dobbiamo per le imprese, recuperare quelle agevolazioni, quegli incentivi che consentono a quelle filiere che sono in ginocchio di recuperare competitività: ripristiniamo Industria 4.0. Sono 4 pilastri che ci consentiranno di far fronte alle necessità di famiglie imprese e cittadini”.

