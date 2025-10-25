Manovra, Landini: in piazza per aumento salari e vera riforma fisco

Roma, 25 ott. (askanews) – La Cgil torna in piazza contro la manovra “per rimettere al centro i problemi delle persone, che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi pur lavorando sono poveri. Vuol dire rimettere al centro il futuro dei giovani, che che invece se ne stanno andando via da questo Paese. Chiediamo un cambiamento delle politiche economiche e sociali”. Lo ha detto il leader segretario generale Maurizio Landini nel corso della manifestazione nazionale che si concluderà in piazza San Giovanni.

“C’è bisogno di aumentare i salari – ha aggiunto – far pagare le tasse a chi non le paga. C’è bisogno di una vera riforma fiscale; investire nella sanità e sulla casa. E c’è bisogno di politiche industriali, perché il Paese sta vivendo una crisi forte del sistema. Stiamo arretrando. C’è il rischio che interi settori, dalla siderurgia all’auto, spariscano. Quindi, c’è bisogno di politiche e investimenti pubblici”.