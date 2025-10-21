X
Manovra, Lupi: per noi fondamentali famiglia, scuola, lavoro

21 Ottobre 2025

Roma, 21 ott. (askanews) – “Per ‘Noi moderati’ i pilastri fondamentali in questa legge di bilancio sono stati famiglia, scuola e lavoro”. Lo ha detto il leader di Noi moderati Maurizio Lupi durante una conferenza stampa. “La famiglia con la riconferma dell’80% di stipendio per i primi tre mesi di congedo parentale e con l’eliminazione della prima abitazione dal calcolo dell’Isee e la scuola con oltre 160 milioni per le scuole paritarie. E poi i fondi per l’assunzione di nuovi insegnanti”.

