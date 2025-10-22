Manovra, Meloni: fiera della legge di bilancio e di Giorgetti

Roma, 22 ott. (askanews) – “Sono fiera della legge di bilancio che abbiamo fatto, sono anche fiera del lavoro che ha fatto il ministro Giorgetti, sono fiera del fatto che in questi tre anni questo governo avendo poche risorse a disposizione, ha stabilito una strategia e l’ha perseguita senza tentennamenti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera replicando al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

“Abbiamo scelto delle priorità: famiglia, natalità, poteri d’acquisto, salari, sanità, sostegno alle imprese che assumevano e che investivano e ogni legge di bilancio abbiamo aggiunto un pezzetto”, ha aggiunto.

“Mi colpisce non aver sentito assolutamente nessuno citare una innovazione che ha introdotto questo governo con la legge di bilancio che dovrebbe essere abbastanza cara alla sinistra, la detassazione degli aumenti contrattuali. Mi stupisce che su questo nessuno abbia ritenuto di dire neanche una parola, però tutto va a letto come parte di un disegno e io sono fiera”, ha concluso.