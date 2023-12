Manovra, Schlein: noi contro violenza donne, destra rinunci a mance

Roma, 16 dic. (askanews) – “Veniamo da giorni di forte scossa per gli ultimi tragici femminicidi e casi di violenza e di stupri. A quelle piazze che il 25 novembre si sono riempite di persone, di donne, di generazioni diverse e generi diversi, come rispondiamo? Le opposizioni si stanno unendo in Parlamento su un emendamento che con i pochi soldi” disponibili propone “di metterli interamente sul contrasto alla violenza di genere e ci aspettiamo che la maggioranza faccia la stessa cosa”. Così la segretaria del Pd Elly Schlien all’evento Dem ‘L’Europa che vogliamo’.

La segretaria invita il centrodestra a rinunciare “alle mance e mancette di cui leggiamo sui giornali. La maggioranza faccia la stessa cosa e metta queste risorse con noi sulla prevenzione e sul contrasto alla violenza di genere”.