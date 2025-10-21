Manovra, Tajani a Fi: ok su Irpef, vigileremo su banche e affitti

Roma, 21 ott. (askanews) – La segreteria nazionale di Forza Italia, presieduta dal segretario nazionale, Antonio Tajani, si è riunita presso la Sala Colletti, nella sede del gruppo di Forza Italia alla Camera. Nel corso della riunione – riferisce una nota – il segretario nazionale ha espresso soddisfazione per i risultati positivi di crescita conseguiti da Forza Italia nei diversi appuntamenti regionali che si sono susseguiti nelle settimane recenti, dalla Valle d’Aosta alle Marche, dalla Calabria alla Toscana, e ha ribadito l’impegno dell’intera dirigenza azzurra in vista delle prossime scadenze elettorali regionali e degli impegni congressuali che porteranno alla celebrazione del congresso nazionale nella primavera del 2027.

Ha inoltre espresso soddisfazione per alcuni contenuti della manovra di bilancio promossi da Forza Italia, con particolare riferimento alla riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35 al 33% fino ai primi 50mila euro di reddito e allo stanziamento record, con relative assunzioni, nel settore della sanità. Fondamentali gli interventi per le famiglie e per le imprese col sostegno agli investimenti, all’innovazione e alla detassazione dei rinnovi contrattuali.

Nel ribadire come le novità previste sul settore bancario debbano scaturire da un confronto tra governo e istituti di credito che guardi alla tutela del risparmio dei cittadini e a un costo del denaro sempre più contenuto a beneficio di famiglie e imprese, il segretario nazionale ha inoltre citato come ulteriori obiettivi il tema della tutela degli affitti brevi, allo scopo di evitare modifiche del trattamento fiscale attualmente previsto, e quello della tutela del comparto sicurezza-difesa, con interventi per la previdenza dedicata, la disciplina del lavoro usurante e lo stanziamento di fondi ulteriori per assunzioni e straordinari.

Forza Italia, ha affermato Antonio Tajani, sarà impegnata all’interno della maggioranza per vigilare sull’iter della legge di bilancio e per migliorare il provvedimento nei punti in cui lo riterrà necessario.