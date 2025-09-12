Marc Marquez domina Practice a Misano, tre italiani alle sue spalle

RIMINI (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) si è piazzato davanti a tutti nella sessione di Practice di Moto GP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale, in scena lungo il tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli. 1’30″480 il tempo del pilota spagnolo, leader indiscusso del campionato iridato, che si è messo alle spalle tre italiani: nell’ordine Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pecco Bagnaia (Ducati).

Direttamente in Q2 anche Alex Marquez (Ducati Gresini), Joan Mir (Honda), Luca Marini (Honda), Jorge Martin (Aprilia), Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Dovranno passare dal Q1 invece Fabio Quartararo (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Domani appuntamento alle 10.10 per le seconde Practice e alle 10.50 per le qualifiche. Poi alle 15 la Sprint, su 13 giri del circuito romagnolo.

