X
<
>

Marche, A.Meloni: io scaramantica ma Acquaroli ha lavorato bene

| 13 Settembre 2025 00:01 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 12 set. (askanews) – Il sondaggio sulle Marche che dà il centrodestra in vantaggio “mi ha fatto piacere, ma non mi ha sorpreso perché credo che Francesco Acquaroli abbia fatto un ottimo lavoro, è un militante, ha fatto tantissimo per le Marche, è una persona seria e concreta, di quelle che concretizzano i proprio progetti. Io credo che i cittadini, nonostante gli strilli di qualcuno, se ne siano resi conto. Io sono sempre molto scaramantica, quindi continueremo a raccontare tutto quello che abbiamo fatto nelle Marche”. Lo afferma Arianna Meloni, responsabile Adesioni e segreteria politica di Fdi, intervistata nel corso dell’evento ‘Il tempo delle donne’ organizzato a Milano dal ‘Corriere della Sera’.

I tempi “lunghi” nel centrodestra per la scelta dei candidati alle Regionali? “La sinistra deve ricordare che non devi scegliere solo il candidato ma anche il governatore, perché puoi pure scegliere il candidato” ma servono “delle persone che sappiano non solo fare una bella campagna elettorale ma domani anche governare una Regione”, ricorda Arianna Meloni.

“Quindi ci stiamo mettendo più tempo perché vogliamo trovare i candidati migliori, ma siamo molto lucidi”, conclude.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA