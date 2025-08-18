Marco Belinelli si ritira “Non è facile, ma è il momento”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Da tempo si parlava di un suo imminente addio al basket giocato. Intanto, oggi, Marco Belinelli, 39enne, capitano e bandiera della Virtus Bologna, dove ha cominciato nelle giovanili nel 1997 e dove ha giocato fino all’ultima stagione, ha pubblicato sui social un vero e proprio album di fotografie e ricordi, che somigliava tanto a un anticipo dell’addio, con tanto di didascalia: “Perchè non c’è niente di più bello”. Poi, nel pomeriggio, è arrivato l’addio ufficiale.

“Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento”, ha scritto, sempre sui social, questo pomeriggio, l’unico italiano della storia del basket capace di vincere un anello Nba (nel 2014, con la maglia dei San Antonio Spurs). “Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani lascio un sogno. Fate in modo che ne valga la pena”, ha aggiunto Belinelli.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).