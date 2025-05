Marta Maggetti velista dell’anno Fiv “Felice e onorata”

ROMA (ITALPRESS) – La vela celebra i propri campioni. Si è tenuta presso la splendida cornice di Villa Miani a Roma la 31^ edizione del premio “Velista dell’anno” Fiv. A vincere è stata Marta Maggetti, medaglia d’oro a Parigi 2024 nella classe iQFOiL. “Sono veramente felicissima e onorata per questo premio. Ringrazio tutti, dalla federazione a tutto il team che ci ha seguiti, un’Olimpiade non si vince da sola. I risultati non arrivano subito, ci sono momenti difficili, bisogna continuare a crederci. Ai giovani dico di continuare a sognare, i risultati arrivano se si vuole”, le sue parole dopo aver superato la concorrenza di Ruggero Tita e Caterina Banti (medaglia d’oro a Parigi 2024, classe Nacra 17), di Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (campioni del mondo juniores, classe 420) e degli equipaggi Luna Rossa Prada Pirelli Women Team e Luna Rossa Prada Pirelli Youth Team, vincitori, rispettivamente, della Women’s Americàs Cup e Young Americàs Cup. “Scegliere il velista dell’anno è stato più difficile che mai, i risultati sono stati incredibili – le parole del presidente della Fiv, Francesco Ettorre -. E’ il vero succo di questo premio, arrivare a cinque finalisti che hanno un valore esageratamente alto”. In precedenza, il numero uno della Federvela aveva dichiarato: “E’ stato un anno straordinario, non solo per le medaglie olimpiche. Quanto successo a Marsiglia è stato qualcosa di incredibile, con un risultato storico. Siamo già ripartiti per Los Angeles 2028. Questa è una serata speciale in una vetrina spettacolare. Ringrazio i presidenti, i tecnici, le istituzioni che ci sono state vicine in questo percorso. Il nostro mondo oggi celebra quanto di più bello abbiamo avuto in questo anno”. Al suo fianco, il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, che si è rivolto in particolare ai giovani presenti: “Credo che per tutti voi la Fiv sia un pò come casa. Io vorrei che consideriate anche Confindustria Nautica un pò come una vostra casa vacanze. Anche perchè questa è una delle ragioni per cui sosteniamo molto il premio ‘Velista dell’annò e vogliamo avere sempre più collaborazioni. Il mondo dell’industria nautica può rappresentare per voi uno sbocco lavorativo, al di là dello sport. Vi faccio un grande augurio per le vostre imprese sportive, contiamo su di voi per fare bella figura come italiani, grazie per i sacrifici che fate, considerateci un pò casa vostra”. Non era presente alla serata, ma ha voluto lasciare un proprio messaggio, il ministro delle Disabilità, Alessandra Locatelli: “Celebrare questi risultati significa anche promuovere una cultura dello sport sana, inclusiva e accessibile”, le sue parole. Oltre al premio di velista dell’anno, sono stati assegnati il premio “Armatore – Timoniere dell’anno”, vinto da Alberto Rossi, Campione del Mondo Melges 32, e il premio “Barca dell’anno – Trofeo Confindustria Nautica”, vinto da Grand Soleil 44 Performance, vincitore di quattro titoli mondiali consecutivi, e, nella sezione “Stella d’argento”, dall’AC40 Luna Rossa Prada Pirelli, vincitrice Americàs Cup 2024 young e women.

