Martin penalizzato di 3 posizioni, partirà quinto nel Gp d’Olanda

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Jorge Martin è stato penalizzato di

tre posizioni sulla griglia di partenza del Gp d’Olanda, in

programma domani sul circuito di Assen. Lo spagnolo del team Prima Pramac, attuale leader Mondiale con 15 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, è stato penalizzato per aver ostacolato Raul Fernandez (Trackhouse Racing) in Q2. Martin, secondo in qualifica alle spalle dello stesso Bagnaia, partirà quindi dalla quinta posizione in griglia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).