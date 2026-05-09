Martin vince la sprint del Gp di Francia, Bagnaia conquista la pole. Marquez cade e si frattura il piede

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia, scattato dall’ottava posizione, precede sul podio la Ducati di Pecco Bagnaia e l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, che rimane leader della classifica piloti ma ora è tallonato dal compagno di squadra. Segue in quarta posizione lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Joan Mir (Honda). Chiudono la top ten il giapponese Ai Ogura (Aprilia), lo spagnolo Alex Marquez (Ducati), il brasiliano Diogo Moreira (Honda) e il francese Johann Zarco (Honda). Caduta per Marc Marquez (Ducati) al penultimo giro.

MARQUEZ CADE E SI FRATTURA IL PIEDE

Marc Marquez ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro in seguito alla caduta nella Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGp. Lo riporta una nota della Ducati, aggiungendo che il pilota spagnolo “volerà a Madrid questa sera per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni” e “non parteciperà al Gp in Catalunya della prossima settimana”.

“Avevo già programmato un’operazione alla spalla destra dopo la Catalogna, perché dopo Jerez avevo capito che stava succedendo qualcosa. Guardando bene hanno visto che c’era una vite rotta e un’altra storta che tocca il nervo radiale, che usa tutto il braccio: per questo sto guidando in maniera incostante. È un’operazione lunga ma con un recupero che dovrebbe essere breve, vediamo come si evolve. Per questo motivo questo weekend andavo con molta calma. Salterò la Catalogna, vediamo per il Mugello“. Così il pilota della Ducati, Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport dopo la caduta nel Gran Premio di Francia di MotoGp, nel quale ha riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro. “Quando cado provo a rialzarmi veloce, ma avevo già capito che era successo qualcosa al piede – ha detto parlando dell’incidente nella Sprint -. Per fortuna si è rotto solo il quinto metatarso”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA SPRINT

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 19’46″830 alla velocità media di

165 km/h

2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 1″107

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 2″786

4. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 3″808

5. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 4″402

6. Joan Mir (Esp) Honda a 4″630

7. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse a 5″670

8. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini a 6″608

9. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr a 10″368

10. Johann Zarco (Fra) Honda Lcr a 11″771

CLASSIFICA PILOTI

1. Marco Bezzecchi (Ita) 108 punti

2. Jorge Martin (Esp) 102

3. Pedro Acosta (Esp) 72

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 71

5. Marc Marquez (Esp) 57

6. Alex Marquez (Esp) 55

7. Raul Fernandez (Esp) 54

8. Ai Ogura (Jpn) 51

9. Francesco Bagnaia (Ita) 43

10. Enea Bastianini (Ita) 30

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Aprilia 137 punti

2. Ducati 115

3. Ktm 85

4. Honda 43

5. Yamaha 19

POLE A BAGNAIA DAVANTI A MARC MARQUEZ E BEZZECCHI

Pecco Bagnaia ha invece conquistato la pole position. Il due volte campione del mondo ha firmato il crono di 1’29″634 e, oltre a essere partito davanti a tutti nella Sprint di oggi pomeriggio, scatterà dalla prima casella anche nella gara di domani. Appena dietro c’è l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez a 0″012, mentre a chiudere la prima fila c’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0″023), leader della classifica piloti. Quarta casella in griglia per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che precede in seconda fila la Ktm di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo, che come Marquez arrivava dal Q1. Terza fila con Joan Mir (Honda), Jorge Martin (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia). Dalla quarta fila partiranno Alex Marquez (Ducati), Johann Zarco (Honda) e Alex Rins (Yamaha).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″634 alla velocità media di 168 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″646

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’29″657

2^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’29.699

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″817

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″831

3^ fila

7. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″837

8. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’29″847

9. Ai Ogura (Jap) Aprilia Trackhouse in 1’29″888

4^ fila

10. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’29″931

11. Johann Zarco (Fra) Honda Lcr in 1’30″371

12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’30″616

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).