Massa, Sogesid completa messa in sicurezza ex Colonia Torino

Roma, 26 lug. – È stata completata da Sogesid, la formazione di scogliera radente a protezione del confinamento del terrapieno, che presenta una superficie pari a circa 3.500 mq, oggetto dell’intervento di messa in sicurezza ambientale, antistante l’ex Colonia Torino a Massa. Sogesid, Società di ingegneria dello Stato, ha concluso l’intervento nel rispetto dei tempi previsti e con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori. L’area, comprende un terrapieno realizzato circa 30 anni fa sulla spiaggia libera, dove furono scaricati negli anni materiali inquinanti, tra cui amianto inizialmente non previsto. Con la conclusione dei lavori , l’intervento ha raggiunto l’obiettivo prioritario di prevenire la possibile diffusione di fibre di amianto nell’ambiente e garantire la sicurezza sanitaria della popolazione, in attesa della futura progettazione della bonifica integrale dell’area, finalizzata alla sua restituzione alla collettività.