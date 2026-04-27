Masters 1000 Madrid, Cobolli vola agli ottavi di finale. Darderi eliminato

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open“, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il romano, che trova gli ottavi dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha avuto la meglio sul 21enne paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n.96) in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Adesso agli ottavi, Cobolli dovrà vedersela con Daniil Medvedev.

DARDERI ELIMINATO

Luciano Darderi si ferma al terzo turno. Il tennista azzurro, n.22 al mondo e 18esima testa di serie del torneo, si è arreso in due set all’argentino Francisco Cerundolo, n.20 Atp e 16 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3, maturato in un’ora e 15 minuti di gioco.

– Foto IPA Agency –

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