Mattarella: giudizio chiaro su Gaza e Ucraina da risoluzioni Onu

Roma, 23 ott. (askanews) – “Le Risoluzioni dell’Assemblea Generale sono per loro natura non vincolanti. La loro forza risiede nell’indirizzo che esprimono, nella capacità di persuasione. Le molte Risoluzioni approvate a maggioranza su Ucraina e Gaza hanno indicato un chiaro giudizio della Comunità internazionale”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una intervista alla Voce di New York in occasione degli 80 anni dell’Onu.

“Gli sviluppi in Medio Oriente sono anche il frutto di una mobilitazione internazionale cui l’ONU ha dato voce e mi auguro che l’ONU giochi in futuro un ruolo incisivo in quel contesto”, osserva il Capo dello Stato.