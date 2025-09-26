Mattarella: solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere

Roma, 26 set. (askanews) – “La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura delle iniziative a carattere sociale a Castelporziano.

“Questo incontro è una felice consuetudine perché sottolinea un’esperienza importante per la Tenuta di Castelporziano. Questa tenuta appartiene al popolo italiano. E quindi è bene che venga conosciuta dal più ampio numero di persone possibile. Necessariamente vi sono dei limiti di accesso legati all’esigenza di preservare l’ambiente, ma abbiamo voluto abbattere altri limiti”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Grazie all’impegno generoso della struttura e del personale del Quirinale, alcune barriere sono state soppresse, rimosse, eliminate. E questa esperienza che ogni anno si rinnova è una testimonianza di quel che si può fare se si vuole”, ha detto ancora Mattarella.

“La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, persone diverse, ma di uguali dignità. Con diverse potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di sé stessi”, ha concluso.