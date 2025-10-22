Mazda Italia lancia il programma Membership dedicato alla community MX-5

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia presenta il nuovo programma esclusivo Club Membership MX-5 riservato a tutti i possessori di Mazda MX-5, di qualsiasi anno e generazione. Un’iniziativa pensata per rafforzare il legame con la più iconica roadster di sempre e con la sua appassionata community, offrendo vantaggi esclusivi, servizi dedicati e momenti speciali in concessionaria.

Per iscriversi basta accedere al sito www.mazda.it/modelli/mazda-mx-5/club-membership e registrarsi per ricevere gratuitamente la propria tessera digitale Membership. Questi i vantaggi riservati ai membri del club: presentando la tessera in una qualsiasi concessionaria ufficiale Mazda, gli iscritti potranno accedere a una serie di benefit esclusivi, tra cui: 1.000 euro di extra sconto sull’acquisto di una nuova Mazda MX-5, in aggiunta alle campagne promozionali in corso; Sconto del 30% su una selezione di servizi e prodotti in officina, come: Mazda Genuine Oil Supra X 0W-20, Kit di lubrificazione e pulizia per capote e hard top, Pneumatici Yokohama ADVAN 052.

Per dare il benvenuto ai membri del club nella “Casa della MX-5″, Mazda ha predisposto un’esperienza d’accoglienza personalizzata; il call center dedicherà a ogni iscritto una chiamata personalizzata per fissare un appuntamento in showroom. Durante la visita sarà possibile: effettuare un test drive esteso dell’ultima generazione Mazda MX-5 ND; ricevere in omaggio uno scaldacollo ” Always inspired” un omaggio a Tom Matano, storico designer della MX-5 scomparso poche settimane fa. Visitare l’officina e ricevere un ulteriore omaggio Wurth dedicato alla cura dei vetri e tergicristalli. Con l’obiettivo di allargare la famiglia MX-5, Mazda Italia introduce il programma

“Porta un Amico”: ogni membro del club può invitare un amico o conoscente ad acquistare una Mazda MX-5, che avrà così accesso agli stessi vantaggi della membership, incluso lo sconto esclusivo di 1.000 euro. Come riconoscimento per aver condiviso la passione, Mazda Italia offrirà al membro che ha segnalato l’amico un tagliando base gratuito in officina.

Con il lancio del programma Club Membership MX-5, Mazda Italia intende rafforzare il legame unico che unisce la MX-5 alla sua community di appassionati. Non si tratta solo di vantaggi esclusivi, ma di un vero e proprio invito a vivere e condividere l’esperienza Mazda in modo ancora più coinvolgente. Attraverso servizi dedicati, momenti speciali in concessionaria e il nuovo programma “Porta un Amico”, la Casa giapponese rinnova il proprio impegno nel valorizzare la passione e lo spirito di appartenenza che da sempre contraddistinguono la leggendaria roadster. Un modo autentico per guardare al futuro, senza dimenticare ciò che rende la MX-5 un’icona: la sua capacità di unire le persone, generazione dopo generazione.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).