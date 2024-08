WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il cessate il fuoco in Medio Oriente è “più vicino di quanto non sia mai stato”. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, a margine di una cerimonia nello Studio Ovale.

Biden ha aggiunto che una tregua ancora non c’è ma è “molto più vicina di quanto non fosse tre giorni fa”.

