Medio Oriente, Tajani “La reazione di Israele sia proporzionata”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia vuole essere portatrice di pace nel mondo. Lo siamo in Ucraina, dove partecipiamo in tutti i modi agli aiuti che vengono concessi e inviati a questo popolo amico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo.

Poi Tajani ha fatto riferimento alla “tragedia che ha provocato il riaccendersi della guerra in Medio Oriente. Non possiamo – ha affermato – non condannare fermamente l’attacco di Hamas contro vittime inermi. Un attacco che ha ricordato la brutalità della violenza nazista durante l’Olocausto. Ma vogliamo che la reazione di Israele, paese che ha diritto a esistere, sia proporzionata e che sia risparmiata la popolazione civile”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).