Meloni: a Trump ho detto serve cessate fuoco anche in Ucraina e Gaza

L’Aia, 25 giu. (askanews) – “Salutiamo con soddisfazione l’avvio di un cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran, è un tema sul quale bisogna continuare a lavorare. Come sapete il nostro obiettivo è arrivare a delle negoziazioni, un accordo sul nucleare iraniano tra Iran e Stati Uniti, ne ho parlato ieri col presidente degli Stati Uniti Donald Trump al quale ho detto e l’ho ribadito oggi nel mio intervento nell’assemblea plenaria che serve la stessa determinazione per raggiungere altri due importanti cessate il fuoco: in Ucraina, dove la Russia sembra non voler fare passi in avanti, tutt’altro, e a Gaza dove, come ho detto più volte, la situazione è insostenibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del summit della Nato a L’Aia.