X
<
>

Meloni a Von der Leyen “Urgenti misure per automotive ed energia”

| 23 Ottobre 2025 15:05 | 0 commenti

Meloni a Von der Leyen “Urgenti misure per automotive ed energia”

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio, le priorità italiane in vista dell’odierno Consiglio Europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione.

Il presidente Meloni ha inoltre ribadito “la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI