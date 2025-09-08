X
Meloni “La Russia aumenta la ferocia, l’Italia farà la sua parte per una pace giusta”

Meloni “La Russia aumenta la ferocia, l’Italia farà la sua parte per una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Nell’essere vicina al popolo ucraino, l’Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell’aggressione indiscriminata”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

