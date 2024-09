Meloni ricorda Dalla Chiesa “Il suo coraggio guida ed esempio per noi”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’anniversario della strage di Via Carini, ricordiamo con commozione il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo. Il loro sacrificio ci ricorda l’importanza di non abbassare mai la guardia nella lotta contro la criminalità organizzata e di difendere con fermezza i valori di legalità e giustizia”. Così sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge: “Il coraggio e la dedizione del Generale dalla Chiesa, che ha combattuto senza sosta contro il terrorismo e la mafia, sono per noi un esempio e una guida. E’ nostro dovere onorare la sua memoria continuando con determinazione il suo impegno. L’Italia non dimentica”.

