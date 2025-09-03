X
Meloni: ricordo Dalla Chiesa guida ogni giorno nostra azione

| 3 Settembre 2025 09:49 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 3 set. (askanews) – “In memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un vile attentato mafioso, insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta, Domenico Russo. Un uomo di Stato, coraggioso e di profonda integrità morale, che ha sacrificato la sua vita per combattere la criminalità organizzata. Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori e guiderà ogni giorno ogni nostra azione”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

