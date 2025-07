Mercato Nba nel vivo, Fontecchio lascia Detroit e riparte da Miami

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Simone Fontecchio riparte da Miami. Il 29enne abruzzese, nell’ultimo anno e mezzo a Detroit dopo l’esperienza agli Utah Jazz, è finito nell’operazione (sign-and-trade) che porterà Duncan Robinson ai Pistons con un triennale da 48 milioni di dollari. Robinson, che di fatto prenderà il posto di Beasley, si aggiunge dunque a LeVert, altro volto nuovo pescato nel mercato free agent mentre Fontecchio cercherà di rilanciarsi negli Heat allenati da coach Spoelstra. L’azzurro – rimasto a guardare nella serie play-off persa contro New York al primo turno e reduce da una regular season da 5.9 punti e 2.9 rimbalzi in 16.5 minuti di media – cercherà di farsi spazio dalla panchina in mezzo ai vari Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Kyle Anderson e Haywood Highsmith.

Fra le altre operazioni della notte Nba, mossa a sorpresa di Milwaukee che taglia Lillard (out per la prossima stagione per la rottura del tendine d’Achille) spalmando i 113 milioni di dollari del suo contratto nei prossimi 5 anni e ingaggia Myles Turner, centro free agent protagonista con gli Indiana Pacers nell’ultimo campionato (15.6 punti e 6.5 rimbalzi): quadriennale da 107 milioni (compresa una player-option per la quarta stagione) e un bonus del 15% in caso di trade.

I Bucks sono poi riusciti a trattenere sia Jericho Sims che Bobby Portis, da Charlotte si sono assicurati Vasilije Micic in cambio di Pat Connaughton e due scelte al secondo giro (2031 e 2032) e hanno ingaggiato i vari Gary Trent Jr, Taurean Prince e Kevin Porter Jr pur perdendo Lopez, finito ai Clippers. Jakob Poeltl resta invece ai Toronto Raptors (quadriennale da 104 milioni di dollari), Larry Nance jr vestirà ancora la canotta dei Cleveland Cavaliers mentre Tre Mann alla fine continuerà a giocare con Charlotte: gli Hornets avevano rinunciato all’offerta qualificante da 6,94 milioni rendendo il giocatore free agent senza restrizioni ma alla fine Mann ha firmato un triennale da 24 milioni. A Denver, infine, sbarca Tim Hardaway jr, reduce dall’esperienza a Detroit: contratto di un anno con i Nuggets, fra i più attivi sul mercato come dimostrano lo scambio con Brooklyn (Michael Porter jr per Cam Johnson) e quello con Sacramento (Dario Saric per Jonas Valanciunas).

