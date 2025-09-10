Mercedes-Benz GLC, ora anche elettrica

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La GLC è da anni il modello di punta di Mercedes-Benz, costantemente in cima alle classifiche di vendita a livello globale, confermandosi tale anche nella prima metà del 2025. I clienti possono ora attendere con entusiasmo l’arrivo di un’affascinante novità: la GLC elettrica che amplierà la gamma a partire dalla prima metà del 2026. Lo sviluppo di questo modello è stato guidato fin dall’inizio dai numerosi feedback ricevuti dai clienti di tutto il mondo. Con un design deciso, raffinato e immediatamente riconoscibile come GLC, questa vettura esalta ulteriormente le qualità che i clienti Mercedes-Benz apprezzano di più.

La nuova GLC con tecnologia EQ segna un punto di svolta nel segmento dei SUV di medie dimensioni. All’avanguardia con un linguaggio di design inedito e con un super cervello MB.OS guidato dall’intelligenza artificiale. Costruita prima di tutto come elettrica e come primo modello di una famiglia di veicoli completamente nuova, eccelle in termini di prestazioni, autonomia, efficienza e velocità di ricarica. Allo stesso tempo, stabilisce nuovi standard nella sua classe per design, valore, versatilità e spazio: la nuova GLC offre ancora più spazio per le gambe e per la testa rispetto alla versione con motore convenzionale, oltre a un’impressionante capacità di traino di 2,4 tonnellate.

– foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

