Mes,Conte: da Meloni sequela preordinata menzogne, ne risponderà

Roma, 19 dic. (askanews) – “E’ una sequela così preordinata di menzogne che Meloni ne risponderà davanti al giurì”, “è il metodo Delmastro, non sanno leggere nemmeno le date: sono menzogne di cui risponderanno, non possiamo consentire che un premier dica sonore menzogne e non succeda niente, è un insulto al Paese”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervistao a diMartedì su La7 nella puntata in onda questa sera.