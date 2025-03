MIA Photo Fair, Rischa Paterlini presenta il FOCUS sulla Svizzera

Milano, 20 mar. (askanews) – La sezione FOCUS dell’edizione 2025 di MIA Photo Fair è curata da Rischa Paterlini e dedicata alla Svizzera. Prosegue la tradizione di porre l’attenzione su un paese straniero o un’area geografica specifica come avvenuto con l’Iran nel 2023 e il Mediterraneo nel 2024. La sezione, patrocinata dal Consolato Svizzero, pone in relazione gallerie e artisti svizzeri con esponenti internazionali, fornendo uno spaccato del contesto culturale elvetico e delle sue influenze sulle pratiche fotografiche contemporanee. Il filo rosso della sezione è offrire una visione dall’interno del panorama artistico svizzero e come questo venga percepito al di fuori dai confini nazionali, ponendo l’enfasi sulla recente emersione della Svizzera come snodo cruciale per la fotografia. La curatrice ha raccontato la sezione FOCUS ad askanews.