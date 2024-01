Microsoft sorpassa Apple: è società quotata che vale di più al mondo

Roma, 11 gen. (askanews) – Microsoft ha sorpassato Apple, diventando l’azienda quotata di maggior valore al mondo, grazie al boom dell’intelligenza artificiale che ha dato nuovo impulso all’antica rivalità tra i due gruppi Big Tech. Lo scrive il Financial Times, rilevando che le azioni della società di software sono aumentate di circa l’1% in apertura a Wall Street scambi, portando il valore di mercato di Microsoft a 2.870 miliardi di dollari, appena sopra quello del produttore di iPhone, le cui azioni sono scese di quasi l’1%.

L’entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale generativa, sull’onda dell’enorme popolarità di ChatGPT di OpenAI sin dal suo lancio alla fine del 2022, prosegue nel nuovo anno, con Microsoft tra i maggiori beneficiari.

Lo scossone nelle classifiche delle aziende più ricche del mondo ha anche portato il produttore di chip di intelligenza artificiale Nvidia, le cui azioni sono sono salite di circa l’11% quest’anno, vicina alla capitalizzazione di mercato di Amazon di 1.600 miliardi di dollari.

Apple è stata esclusa dal fermento sull’intelligenza artificiale che ha spinto Microsoft, il principale investitore e fornitore di cloud hosting di OpenAI, oltre che azienda all’avanguardia nell’implementazione di chatbot IA nei suoi prodotti di ricerca e sui luoghi di lavoro.

Allo stesso tempo, le preoccupazioni per il calo delle vendite di iPhone, in particolare in Cina, hanno pesato sulle azioni Apple nei primi giorni del 2024, provocando una serie di downgrade da parte degli analisti di Wall Street.

Apple e Microsoft sono rivali fin dagli anni ’80, quando la società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak accusò il produttore di Windows di proprietà di Bill Gates di aver rubato il “look and feel” del suo software per computer Macintosh. Apple perse una causa sul copyright contro Windows all’inizio degli anni ’90, consentendo a Microsoft di dominare il mercato dei PC per decenni.

Ma grazie al successo dell’iPhone il valore di mercato di Apple ha superato quello di Microsoft nel 2010, una posizione che ha mantenuto per diversi anni mentre Windows faticava nella transizione al mobile computing.

Microsoft ha superato brevemente Apple durante la pandemia di Covid-19 nel 2020 e nel 2021, poiché la sua posizione di forza nel cloud computing durante il boom del lavoro a distanza l’ha resa più resiliente in un momento in cui la produzione di iPhone era stata interrotta dalle chiusure di fabbriche e da problemi di fornitura. Tuttavia, Apple ha riconquistato subito il primo posto.

Nonostante le indiscrezioni secondo cui Apple sta sviluppando per i propri dispositivi lo stesso tipo di modelli linguistici di grandi dimensioni che alimentano i più recenti chatbot IA, il successo travolgente di ChatGPT ha sostenuto la domanda per i servizi cloud di Microsoft oltre che per i processori Nvidia necessari per creare tali strumenti.

Con 1.350 miliardi di dollari, la capitalizzazione di mercato di Nvidia è ora di circa 250 miliardi di dollari inferiore a quella di Amazon.