Microsoft supera Apple: è la società con il maggior valore in Borsa

Roma, 13 gen. (askanews) – Nuovo controsorpasso di Microsoft ai danni di Apple in Borsa. Alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street, ieri, la società fondata da Bill Gates si è ritrovata come nuovo primatista assoluto per capitalizzazione, con un controvalore di 2.890 miliardi di dollari, a fronte dei 2.870 miliardi della rivale.

Nel corso dell’ultima settimana le azioni di Microsoft hanno guadagnato più del 3%, laddove il titolo Apple è retrocesso in misura analoga.

Secondo Cnbc Microsoft ha ottenuto una spinta supplementare giovedì dopo un evento sull’intelligenza artificiale a San Francisco, giudicato positivamente dagli analisti del settore.

L’emittente Usa ricorda che Apple ha detenuto il primato di capitalizzazione in Borsa per un lungo periodo, salvo brevi fasi in cui era stata sopravanzata dalla stessa Microsoft o dal gigante del petrolio saudita Aramco.