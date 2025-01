Migliori prestazioni di guida e design per Mazda CX-60 2025

ROMA (ITALPRESS) – Mazda annuncia l’ultima evoluzione della CX-60 che, grazie a prestazioni migliorate, interni ancora più raffinati e tecnologie all’avanguardia, ridefinisce i livelli di eccellenza nella sua categoria affiancandosi alla nuova Mazda CX-80 nella gamma SUV del marchio. In arrivo presso i concessionari italiani a marzo 2025, la nuova Mazda CX-60 offrirà un’esperienza di guida ancor più raffinata grazie al sistema di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e alla configurazione multilink al posteriore, garantendo comfort e stabilità. Molle posteriori più morbide e ammortizzatori migliorati nello smorzamento assicurano una guida omogenea e confortevole, mentre i ricalibrati sistemi di stabilità migliorano la maneggevolezza complessiva, offrendo l’esclusiva esperienza Jinba Ittai di Mazda, in cui auto e conducente viaggiano in perfetta armonia.

Nell’allestimento top di gamma Homura della CX-60, l’abitacolo è stato aggiornato e ora presenta sedili in pelle Nappa nera associato a rivestimenti della plancia in similpelle Cordovan, tunnel centrale e portiere con un nuovo rivestimento esclusivo e cielo dell’abitacolo di colore nero.

Per quanto riguarda gli esterni, alla gamma colori è stata aggiunta l’elegante tinta Zircon Sand Metallic. Oltre al miglioramento delle dinamiche di guida e nel design degli interni, i powertrain e-Skyactiv PHEV ed e-Skyactiv D2 della CX-60 soddisfano i requisiti delle più recenti norme della General Safety Regulation e della normativa Euro 6e, garantendo conformità agli standard più elevati e dimostrando l’approccio multi-solution di Mazda grazie a una gamma di motorizzazioni efficienti. In particolare, Mazda CX-60 2025 sarà disponibile con il motore ibrido Plug In e-Skyactiv G PHEV da 327 CV con coppia massima di 500 Nm e con il motore ibrido diesel e-Skyactiv D sia da 200 CV e 450 Nm di coppia (associato alla trazione sulle sole due ruote motrici posteriori) sia da 249 CV e ben 550 Nm di coppia (associato alla trazione integrale i-Activ AWD), entrambi dotati di tecnologia Mazda M Hybrid 48V; tutte le motorizzazioni sono associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti.

La Mazda CX-60 2025 continua ad incarnare l’essenza dello stile Mazda e la maestria artigianale giapponese. Con un design unico, caratterizzato da materiali di alta qualità come il vero legno d’acero, la pelle Nappa e i tessuti giapponesi perfettamente combinati, questo SUV si conferma un autentico simbolo del “Crafted in Japan”. A tal proposito, vengono introdotte le due nuovi versioni top di gamma, Homura Plus e Takumi Plus che, grazie alla completezza del loro equipaggiamento di serie, rappresentano il massimo della right price policy di Mazda in termini di rapporto valore-equipaggiamento. Il prezzo di listino partirà da 53.850 euro previsti per la versione Prime Line con motorizzazione e-Skyactiv D 200 CV fino ad arrivare a 71.550 euro necessari per l’acquisto della versione Takumi Plus con motorizzazione e-Skyactiv D 249 CV. La nuova Mazda CX-60 2025 è configurabile e ordinabile da oggi sul sito Mazda.it dove sono visibili le relative offerte dedicate. Sono inoltre previste importanti iniziative commerciali rivolte agli ultimi esemplari disponibili in stock del precedente modello con prezzi promo a partire da 44.870 euro per la versione CX-60 e-Skyactiv D 200 CV Prime Line – con possibilità di avere anche un minitasso dedicato in caso di acquisto con Mazda Advantage.

