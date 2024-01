Migranti, Schlein: promesse mancate, dobbiamo ricucire ferite

Roma, 20 gen. (askanews) – In tema di immigrazione il Pd vuole operare una “ricucitura rispetto alle ferite, alle fratture, che in questi anni si erano prodotte”. Lo ha detto la segretaria Elly Schlein parlando alla conferenza del partito sui migranti, lamentando le “promesse mancate della politica e, ahimè, anche del nostro partito”.

“E’ con un po’ di emozione che abbiamo vissuto questo momento, lo sentiamo finalmente come la riapertura di questo luogo a una riflessione condivisa, Con grande umiltà ci mettiamo a disposizione per fare questo lavoro di confronto costante per scrivere politiche dell’accoglienza, di asilo, dell’immigrazione, dell’inclusione sociale veramente degne di questo nome”.

E accanto a questo, naturalmente, la “riforma cittadinanza: chi come me si è tanto occupato di questi temi ha sempre attenzione di tenere un po’ distinte queste due grandi riforme”.