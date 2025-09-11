X
<
>

Milan, comincia l’avventura di Rabiot: “Sono molto contento”

| 11 Settembre 2025 13:33 | 0 commenti

Milan, comincia l’avventura di Rabiot: “Sono molto contento”

Italpress, Sport Italpress
Share
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – E’ cominciata l’avventura di Adrien Rabiot al Milan. Il centrocampista francese è arrivato questa mattina a Malpensa. “Sono molto contento, forza Milan”, ha detto il neo rossonero ai giornalisti e ai tifosi presenti all’aeroporto. A ruota si è recato a Milanello per le visite mediche di rito. Alle 16, infine, Rabiot dovrebbe svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. 

Ieri sera, sui social, intanto, il francese aveva salutato Marsiglia e i tifosi dell’OM.Dal primo giorno in cui sono arrivato non avete dato importanza al mio passato parigino e mi avete subito adottato come marsigliese, fino alla mia partenza. Per tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato e applaudito con un immancabilmente supporto. Ho sentito questo affetto, questa passionee questo amore per il calcio che rende Marsiglia una città e un club unico in Francia”, ha scritto Rabiot.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Rublev la finale a Cincinnati
-------------------------
Zverev-Djokovic ai quarti del Roland Garros. Errani-Paolini ai quarti
-------------------------
Zverev troppo forte, Sinner si ferma negli ottavi
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA