Milano, misteriosi incappucciati per lancio di “The Traitors Italia”

Roma, 29 ott. (askanews) – A Milano evento “misterioso” in occasione del debutto di “The Traitors Italia”, il nuovo reality show Original italiano di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi, disponibile dal 30 ottobre. Da ieri mattina un’ondata blu di enigmatiche figure incappucciate ha iniziato ad affollare le strade della città, dalle Colonne di San Lorenzo a Piazza Duomo, passando per Corso Garibaldi per culminare in una scenografica parata a Largo Cairoli con il suggestivo Castello Sforzesco. Avvolti da mantelli blu e armati di lanterne, gli incappucciati hanno catturato lo sguardo (e la curiosità) di cittadini e turisti al grido di: “Traditori!”.

Un’azione urbana teatrale che ha trasportato Milano – e il suo pubblico – nel mondo oscuro di “The Traitors Italia”.

Domani a Lucca Comics and Games 2025 arrivano Alessia Marcuzzi e il cast che incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodio (ore 17.00 al Cinema Astra). Inoltre, per tutta la durata del festival, la suspence e gli intrighi prendono vita nei sotterranei di San Colombano che diventano un portale d’accesso all’immaginario della serie: un percorso scenografico aperto al pubblico che immerge i visitatori nelle ambientazioni e nei misteri del racconto, un’esperienza multisensoriale che ricrea le atmosfere misteriose e gotiche dello show. Ad arricchire il percorso anche un’area dedicata al gaming dove il pubblico potrà giocare e interpretare un leale o un traditore e provare a smascherare l’avversario.

“The Traitors Italia” è la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission e con “Azienda per il Turismo Val di Non” e “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali” e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia in sei episodi dal 30 ottobre con i primi quattro e dal 6 novembre con gli ultimi due. A condurre c’è Alessia Marcuzzi e nel cast ci sono Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

È un reality show psicologico con un intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti.

Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Il format, creato nei Paesi Bassi, dal suo debutto su RTL4 nel 2021, ha riscosso successo internazionale, con oltre 30 territori che hanno commissionato versioni locali.