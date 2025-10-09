Milano Premier Padel P1: Coello e Tapia conquistano i quarti

Roma, 9 ott. (askanews) – Quarantotto minuti ieri, prima del ritiro di Miguel e Nuno Deus, 58 oggi, giorno della prima vittoria sul campo. Arturo Coello e Agustin Tapia vanno di corsa e, con il 6-4 6-1 ad Alex Ruiz e Juanlu Esbri, hanno raggiunto i quarti di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Il primo set, per i numeri 1 del ranking FIP, non era comunque stato una passeggiata: Arturito e Agus hanno dovuto annullare quattro palle break, ma alla prima occasione nel decimo game hanno subito colpito, trovando subito l’allungo anche nel secondo set, dominato dai campioni in carica. L’asticella, domani, si alzerà, con Coello e Tapia che se la vedranno con Paquito Navarro e Jon Sanz (5), che hanno battuto 6-3 6-4 Inigo Jofre e Alex Arroyo. Ai quarti anche Momo Gonzalez e Fran Guerrero con il doppio 6-4 a Fede Mouriño e Rama Valenzuela.

Nel tabellone femminile, esordio con brivido per Paula Josemaria e Ari Sanchez, costrette al terzo set da Noa Canovas e Laia Rodriguez: le teste di serie numero 2 si sono poi imposte 6-1 4-6 6-3 e domani se la vedranno con Ale Salazar e Martina Calvo (7), anche loro in campo tre set contro l’idolo di casa Carolina Orsi, che ha sfiorato l’impresa prima di cedere 6-2 4-6 6-2. Anche l’altro quarto di finale della parte bassa rispetta le previsioni: Andrea Ustero e Sofia Araujo (4) con il 6-2 6-2 a Lucia Martinez Gomez e Nuria Rodriguez affronteranno Marina Guinart e Veronica Virseda (8), avanti grazie al 6-3 6-2 su Marta Barrera e Marta Caparros.