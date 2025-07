Milano, Tajani: su Sala resto garantista nonostante giudizio politico negativo

Roma, 21 lug. (askanews) – “Sala? Io sono garantista, siamo sempre stati garantisti. Al di là del giudizio sull’amministrazione comunale di Milano, che è un giudizio negativo, però riteniamo che non sia la magistratura a decidere quando cessa una amministrazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

“Quindi io credo che Sala non debba dimettersi perché ha avuto un avviso di garanzia. Il problema è come viene amministrata la città di Milano – ha sottolineato il segretario di FI -, ma non possiamo neanche permettere che a causa di inchieste giudiziarie si fermi la crescita in una città come Milano, che è la capitale economica del nostro Paese, perché sono troppe le inchieste giudiziarie che poi paralizzano l’attività amministrativa. La giustizia deve fare il suo corso, nessuno la vuole fermare, però bisogna anche stare molto attenti, si continua a dare troppa pubblicità a tutto e si rischia anche di infrangere il principio della presunzione di innocenza di una persona o più persone. Uno non è colpevole fino a quando non viene condannato in terzo grado”, ha concluso il vicepremier.