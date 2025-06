Mobilità elettrica, ecco il Libro Bianco di Motus-E

Roma, 11 giu. (askanews) – Presentata a Roma la prima edizione del volume che fotografa i cambiamenti nel mondo dei trasporti. Il “Libro Bianco sulla mobilità elettrica” di Motus-E è stato presentato in occasione della conferenza “Innovazione automotive: un pilastro della competitività europea”, che alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riunito a Roma istituzioni e vertici delle industrie automotive ed energia per approfondire tutti gli aspetti della transizione tecnologica e digitale dei trasporti. Abbiamo parlato con Fabio Pressi, Presidente Motus-E: “Oggi per noi è un momento importante e di riflessione. È l’evento annuale dell’associazione, un’associazione che raggruppa più di cento aziende della filiera della mobilità elettrica. Quindi noi oggi raccontiamo questa trasformazione. La trasformazione di come le persone concepiscono la mobilità e l’auto. Presentiamo anche il Libro Bianco che è il risultato dei nostri studi che è anche questo uno strumento di riflessione proprio per raccontare il cambiamento. La presenza delle istituzioni per noi è importante perché serve sempre di più un dialogo tra industria ed istituzioni per un cambiamento, e lo diciamo da sempre, non basato sulle ideologie e sul Green Deal, ma basato sul tema competitivo dell’industria e dell’innovazione”. È poi intervenuto Francesco Naso, Segretario Generale Motus-E: “Il Libro Bianco è una sorta di compendio del lavoro che facciamo tutto l’anno. Vuole essere un riassunto per tutti ed un punto di riferimento per scoprire questa industry e per scoprire, soprattutto, cosa succede nel mondo. Perché noi in Italia, a volte, siamo un po’ autoriferiti e nel mentre quello che succede è che la prima parte del 2025 1 auto su 5 è completamente elettrica registrata nel mondo. Si sta crescendo con l’autonomia media dei mezzi, si sta diminuendo il prezzo medio in tutto il mondo ed anche in Europa. L’adozione sta crescendo insieme alle infrastrutture di ricarica che ormai in Italia stanno raggiungendo un ottimo livello di capillarità”. Il Libro Bianco mette così in risalto una serie di proposte normative concrete, concepite per accompagnare l’Italia in questo percorso di transizione e riportarla al centro del panorama automotive mondiale.