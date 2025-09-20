Mondiali atletica, splendida Battocletti: è bronzo nei 5000. Eliminata la staffetta 4X100

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nadia Battocletti medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. 14’55″42 il crono della 25enne di Cles, che porta l’Italia a quota sette medaglie nella manifestazione: superato Goteborg 1995 con sei medaglie, è record di presenze sul podio in un Mondiale per l’Italia. Oro alla kenyota Beatrice Chebet (14’54″96) davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14’55″07 e season best).

“Ancora non ci credo, non era scontato fare medaglia nei 5.000 dopo aver corso i 10.000. Essere qui e poter correre con atlete del Kenya è per me un sogno. Ho deciso di non pormi limiti e di condurre la gara perché mi sentivo un po’ meno fresca. Ho visto che avevo Tsegay attaccata e sono riuscita a difendere il bronzo. Sono fiera di me stessa”. Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, dell’azzurra al termine della gara. Sul record di medaglie ai Mondiali dell’Italia: “Sono felice della settima medaglia e devo ringraziare la mia famiglia, lo staff e la federazione, che mi ha sempre permesso di fare le mie attività nelle migliori condizioni possibili. Non avrei mai pensato di riuscire a vincere due medaglie in una specialità dominata dall’Africa”, conclude la 25enne trentina delle Fiamme Azzurre

ELIMINATA LA STAFFETTA 4×100 MASCHILE CON IL GIALLO

La staffetta azzurra 4×100 maschile è fuori dalla finale ai Mondiali di atletica di Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo corrono in 38″52 e chiudono con il sesto tempo nella rispettiva batteria. Frazione di Jacobs rovinata da un contatto con un frazionista del Sudafrica. “Non ho fatto in tempo a fare il primo appoggio e ho sentito una botta. Mi sembrava di essere nella mia corsia e non mi era capitata una cosa del genere. Eravamo tutti molto carichi e sapevamo di poter entrare in finale”, le spiegazioni di Jacobs ai microfoni di RaiSport. Da valutare un potenziale ricorso dell’Italia.

ELIMINATA ANCHE LA 4X100 FEMMINILE

Staffetta azzurra 4×100 donne fuori dalla finale ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese corrono in 49″41, ma la prova delle azzurre viene condizionata completamente dall’infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro a Vittoria Fontana, portata fuori dalla pista in sedia a rotelle.

VOLA IN FINALE LA 4X400 FEMMINILE

La staffetta azzurra 4×400 femminile accede alla finale ai Mondiali di atletica. Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si ritagliano un posto per l’ultimo atto con il secondo tempo di ripescaggio (3’24″71 e season best). Beffata di cinque centesimi la Spagna (3’24″76).

GEREVIN CHIUDE TREDICEISMA NELL’EPTATHLON

Sveva Gerevini chiude al 13° posto nell’eptathlon ai Mondiali di atletica di Tokyo. Al termine degli 800 metri, ultima prova della gara, 6167 punti totalizzati dall’azzurra. Medaglia d’oro alla statunitense Anna Hall (6888 punti) davanti all’irlandese d’argento Kate O’Connor (6714). Bronzo ex aequo con la statunitense Taliyah Brooks e la britannica Katarina Johnson-Thompson appaiate a 6581 punti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).