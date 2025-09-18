X
Mondiali di atletica, Battocletti con agio conquista l’accesso in finale nei 5000

| 18 Settembre 2025 14:34 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nadia Battocletti si è qualificata per la finale dei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’azzurra, campionessa europea sulla distanza, ha chiuso la prima batteria in seconda posizione in 14:46.36, alle spalle solo della keniota Beatrice Chebet (14:45.59). “L’ho vissuta con molta tranquillità, mi aspettavo una gara non così tirata. È andata tutto liscio, in finale ci si scatena”, il commento di Battocletti a Rai Sport.

