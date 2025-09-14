Mondiali di atletica, Tamberi fuori dalla finale del salto in alto. Jacobs e Dosso eliminati nei 100 metri

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi fuori nelle qualificazioni nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Il campione del mondo in carica (Budapest 2023) riesce a superare solo la misura di 2.16 m e commette tre errori a 2.21 m, uscendo di scena insieme agli altri azzurri Manuel Lando e Stefano Sottile.

SCOTTI SHOW, IN SEMIFINALE NEI 400 CON IL RECORD ITALIANO

“C’è poco da dire. Il rammarico c’è e dispiace perché le sensazioni nel riscaldamento erano buone. Non ho fatto neanche un salto giusto purtroppo. Sono arrabbiato perché è un risultato pietoso. L’anno scorso non avevo voglia di andare avanti e ora utilizzerò questa rabbia per continuare. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione. Sono comunque orgoglioso dei nostri ragazzi che scendono sempre in pedana lottando”. Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, di Gianmarco Tamberi.

JACOBS FUORI DALLA FINALE DEI 100 METRI

Marcell Jacobs fuori in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. L’azzurro, finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e bi-olimpionico a Tokyo 2021, corre in 10″16 e si piazza sesto nella sua batteria. 9″92 per l’olimpionico in carica, lo statunitense Noah Lyles, 9″93 per il nigeriano Ajayi e 9″96 per il sudafricano Simbine.

DOSSO ELIMINATA NEI 100 FEMMINILI

Zaynab Dosso si ferma in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. 11″22 il crono della 26enne azzurra, campionessa europea indoor dei 60 metri piani ad Apeldoorn 2025 e vice-iridata nella stessa specialità a Nanchino 2025, che non riesce nell’attacco al suo record italiano di 11″01, tempo che le sarebbe valsa la qualificazione in finale. Stellare 10″73 per Jefferson-Wooden, che si candida come una delle favorite per la finale.

POLINARI E MANGIONE FUORI DAI 400 FEMMINILI

Anna Polinari si ferma nelle batterie dei 400 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. 51″55 il tempo dell’azzurra, che fa segnare il 25° crono complessivo e resta fuori dalle semifinali di meno di due decimi. “Fa male uscire per così poco. Ho fatto un grande salto di qualità per venire qui a Tokyo e sono riuscita a ritrovare un’ottima forma. Purtroppo la staffetta mista ha un po’ influito sulla mia condizione, ma devo migliorare ancora per competere a questo livello”, le parole, ai microfoni di RaiSport, di Polinari. Fuori anche Alice Mangione con il 28° tempo combinato.

