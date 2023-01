Mondiali Scherma 2023, al via il progetto Oratori Milano

MILANO (ITALPRESS) – Presso l’Oratorio Sacro Cuore alla Cagnola di Milano è partito ufficialmente il progetto Oratori “Trofeo San Giorgio”, inserito negli eventi in avvicinamento ai Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Milano 2023. Un’importante tappa in vista del grande evento in programma a Milano dal 22 al 30 luglio 2023 che nasce per promuovere la conoscenza della scherma su tutto il territorio lombardo e, con particolare attenzione, alle diocesi locali. Sette appuntamenti presso gli oratori selezionati sul territorio lombardo per una intera giornata dedicata alla scherma con una sessione di formazione prima e una sessione di competizione poi. A conclusione, i primi otto classificati di ciascun oratorio parteciperanno al “Trofeo San Giorgio”, evento conclusivo che si svolgerà proprio in concomitanza ai Campionati Mondiali di Scherma 2023. “Il Progetto Oratori è uno dei cinque pilastri della legacy dei Mondiali di Milano 2023. Il primo

appuntamento è stato un successo ed una scommessa vinta. Con Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023, siamo sicuri che portare la scherma in mezzo alle persone sia

la vera chiave per il successo. Lo abbiamo fatto, di nuovo” ha commentato Maurizio Novellini, Vice Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023 e Presidente del Comitato regionale

Federscherma Lombardia. “Ringrazio, per questo motivo, la diocesi di Milano che ha, con entusiasmo, sostenuto e divulgato il progetto tra le parrocchie milanesi e lombarde, Paolo Bruni per

il supporto e Don Marco Magnani, dell’Oratorio Sacro Cuore alla Cagnola che ci ha accolti a braccia aperte. Infine, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alle famiglie che hanno aderito all’iniziativa e ai ragazzi che hanno partecipato alla prima tappa con entusiasmo e interesse”. L’ottavo mondiale organizzato in Italia, per la prima volta ospitato a Milano, sarà il Mondiale di Qualifica Olimpica, a punteggio raddoppiato nella corsa ai pass per i Giochi di Parigi 2024. Particolare, quest’ultimo, che accentua l’attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima kermesse iridata al Cairo. I Mondiali 2023 saranno una vetrina fondamentale per mostrare la scherma alle giovani generazioni, appassionate ed anche esterne al mondo della scherma e, allo stesso tempo, per mantenere una delle tradizioni storiche italiane. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 gennaio 2023 presso l’Oratorio Sant’Agostino a Sesto Calende (VA).

– foto ufficio stampa Mondiali scherma Milano 2023 –

(ITALPRESS).