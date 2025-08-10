Monsterland Halloween Festival torna nel 2025 all’autodromo di Imola

Milano, 10 ago. (askanews) – Monsterland Halloween Festival torna nel 2025, venerdì 31 ottobre, per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. Prima di salutare la stagione estiva, si annunciano oggi i primi ospiti di questa speciale ricorrenza di uno dei festival autunnali più amati d’Italia e d’Europa. Saranno 12 gli stage presenti all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e due di questi vengono svelati con i primissimi artisti in line up: Horror Ware House Stage ospiterà il format di successo Vida Loca, oltre a Emis Killa e Kid Yugi, The Witch Forest Stage sarà il palcoscenico di Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli. Questi sono solo i primi nomi e palchi ad essere annunciati, ma le sorprese sono solo iniziate! I biglietti sono già in vendita a un numero limitato sui circuiti di vendita ufficiali e al seguente link: www.monsterlandfestival.it

“The Psychedelic Circuit” sarà il tema che caratterizzerà il format di quest’anno, in celebrazione dell’inedita location che l’ospiterà, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, arricchito da tante novità e sorprese speciali con ampia ottimizzazione degli spazi e l’integrazione di nuove aree d’intrattenimento. Ogni area del circuito, infatti, compresi i vari box, paddock, sarà parte integrante del Festival per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso, per permettere al pubblico di scatenarsi sul dancefloor più affine ai propri gusti. Come da tradizione di Monsterland, anche per l’edizione 2025 saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra DJ e performer nazionali e internazionali.

Monsterland Halloween Festival non è solo musica, ma divertimento in tutti i suoi generi: il format offrirà anche giostre e attrazioni adrenaliniche in tema con la notte più paurosa dell’anno. Con uno spazio area festival di 70.000 mq, 12 stage musicali che ospiteranno 150 tra artisti nazionali e internazionali, un horror luna park e molto altro, questa edizione di Monsterland Halloween Festival è pronta a festeggiare i suoi 15 anni di divertimento!

Nel corso degli anni, Monsterland si è consacrato come il più grande e importante festival in maschera d’Europa che unisce diversi mondi musicali ed experience immersive di vario tipo, consolidandosi come il punto di riferimento per il pubblico amante dell’intrattenimento a 360°. In 14 edizioni, Monsterland ha riunito oltre 300mila persone provenienti da più di 50 nazioni e raggiungendo il record nel 2024 con oltre 40mila presenze. Sui palchi del Monsterland si sono esibiti negli anni più di 1000 artisti nazionali e internazionali, tra dj, cantanti, showman, tra i nomi più amati della scena musicale attuale e headliner di livello mondiale e campioni della musica techno, house ed elettronica, come Nina Kraviz, Marco Carola, Salmo, Gigi D’Agostino, Sfera Ebbasta, Guè, Amelie Lens e molti altri. In pochi anni il team di Unconventional Event ha saputo trasformare Monsterland Halloween Festival da un evento one-stage a un’intera città dell’intrattenimento, con oltre 10 palchi tematici outdoor e indoor, un luna park horror e altre experience correlate. Il cambio location all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sottolinea la portata e il prestigio di questo festival che, giunto al suo quindicesimo compleanno, si conferma un evento unico nel suo genere.