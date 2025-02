Roma, 1 feb. (askanews) – Colpo salvezza del Verona che sbanca

l’U-Power Stadium, battendo 1-0 il Monza. In avvio subito Serdar

vicino al gol per gli ospiti, dall’altra parte spreca Ciurria.

Prima del quarto d’ora clamoroso autogol di Lekovic che porta in

vantaggio l’Hellas. Nella ripresa Niasse e Mosquera a un passo

dal bis, i brianzoli ci provano nel finale ma restano all’ultimo

posto.